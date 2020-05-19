Süper Lig kulüplerinden 19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamasa da yüreklerde kutlanıyor. Süper Lig kulüpleri de 19 Mayıs'la ilgili çeşitli fotoğraflar ve videolar paylaştı. İşte Süper Lig kulüplerinin 19 Mayıs kutlama mesajları...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 08:00 ABONE OL