19 Mayıs 2020, Salı

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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

Ülkemizde yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla devam ederken, son günlerde vaka sayısındaki gözle görülen düşüşle birlikte normalleşme planı devreye sokulmuştu. Pandemi tedbirleri kapsamında eğitim-öğretime ara verilirken, uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerin eksiklikleri gideriliyordu. Milyonlarca öğrenci ve velisinin beklediği haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor 2020? İşte son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:20
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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

Bir süredir uzaktan eğitim sistemi ile devam eden eğitim öğretim yılına ne zaman devam edileceği merak ediliyordu. Milyonlarca öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar ne zaman açılıyor?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isterken beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Okulların açılacağı tarih belli oldu! Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB'ten son dakika açıklaması ve son gelişmeler...

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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SON GELİŞMELER!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek" diyerek Üniversiteler ile ilgili olan kararın YÖK tarafından verileceğini açıkladı.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada

Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.

ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak 2020?

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

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