Süper Lig kulüpleri şehitlerimizi unutmadı!

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında, teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimize, Süper Lig kulüpleri sessiz kalmadı. İşte o paylaşımlar;

Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





