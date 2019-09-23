23 Eylül 2019, Pazartesi
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Süper Lig kulüpleri şehitlerimizi unutmadı!
Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında, teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimize, Süper Lig kulüpleri sessiz kalmadı. İşte o paylaşımlar;
Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:47
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