Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'de 3-3 sona eren Galatasaray - Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Peki, siz Alper Ulusoy'un hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.