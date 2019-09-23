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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'de 3-3 sona eren Galatasaray - Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Peki, siz Alper Ulusoy'un hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 00:45
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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Verdiği kararlarla geceye damga vurdu! Bakın Alper Ulusoy hangi takımı tutuyor...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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