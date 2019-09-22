22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Futbol dünyasında öne çıkan isimlerin zaman içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız... Fenerbahçe ve Milli Takım forması giyen 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Hasan Ali Kaldırım'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:24
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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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