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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş
Futbol dünyasında öne çıkan isimlerin zaman içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız... Fenerbahçe ve Milli Takım forması giyen 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Hasan Ali Kaldırım'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:24
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