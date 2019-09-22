Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Futbol dünyasında öne çıkan isimlerin zaman içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız... Fenerbahçe ve Milli Takım forması giyen 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Hasan Ali Kaldırım'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.