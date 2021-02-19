Süper Lig için flaş yorum! "Şampiyonluğu hakemler belirleyecek"

Gelelim gençlerimize. Ozan Kabak'ı Liverpool'da izlerken gurur duydum. Ama böyle bir futbolcuyu sırf para için elden çıkarıp, Ozan'ın transferinden aldıkları paranın üç katıyla yarını olmayan bir yabancıyı transfer etmek nasıl bir anlayıştır? Büyük takım olmak için böyle gençlere ihtiyaç olduğunu söylesek ne yazar! Sezonu şampiyon kapatmaktan başka bir şeye odaklanmayanlara "Avrupa'da ne yapıyorsunuz?" diye sormamıza gerek var mıdır?