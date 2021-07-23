23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!
Corona virüsü pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, bu yaz gerçekleştiriliyor. Organizasyonun resmi açılış töreninde dikkat çekici koreografiler sergilendi. Milli sporcular da törnede hazır bulundu. İşte Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışından yansıyan kareler...
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