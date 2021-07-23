23 Temmuz 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, bu yaz gerçekleştiriliyor. Organizasyonun resmi açılış töreninde dikkat çekici koreografiler sergilendi. Milli sporcular da törnede hazır bulundu. İşte Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışından yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 23.07.2021 14:21
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