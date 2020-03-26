26 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan ardından 2019-20 sezonu başında Schalke 04 ile anlaşan milli oyuncu Ozan Kabak'ın değeri değeri dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 10:14
ABONE OL
  • 1
  • 8
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

İsviçre'de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa'da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı.

  • 2
  • 8
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. Galatasaray'da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan Kabak, listenin 11. sırasında yer aldı.

  • 3
  • 8
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdı

  • 4
  • 8
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

DEVLERLE YARIŞ

Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı.

  • 5
  • 8
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg'dan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör