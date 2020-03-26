Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı

DEVLERLE YARIŞ



Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı.