10 Ekim 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...
İngiliz basınından The Guardian, gelecekte adından sıkça söz ettirecek 60 tane yetenekli ve genç futbolcu listesi yayınladı. Bu listede Barcelona'nın henüz 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati'nin yanı sıra Türk futbolundan da iki isim yer aldı. İşte o oyuncular...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:48
- 1
- 62
- 2
- 62
- 3
- 62
- 4
- 62
- 5
- 62
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"