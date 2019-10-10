10 Ekim 2019, Perşembe

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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

İngiliz basınından The Guardian, gelecekte adından sıkça söz ettirecek 60 tane yetenekli ve genç futbolcu listesi yayınladı. Bu listede Barcelona'nın henüz 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati'nin yanı sıra Türk futbolundan da iki isim yer aldı. İşte o oyuncular...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:48
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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

The Guardian, "Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği" başlığıyla verdiği haberde şu isimlere dikkat çekti...

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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

Adel Bouiza / Paradou AC

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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

Zito Luvumbo / Primeiro de Agosto

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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

Bruno Amione / Club Atletico Belgrano

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Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

Matias Palacios / San Lorenzo

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