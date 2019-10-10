Futbolda geleceğin 60 yetenekli genç ismi açıklandı! Türkiye'den...

İngiliz basınından The Guardian, gelecekte adından sıkça söz ettirecek 60 tane yetenekli ve genç futbolcu listesi yayınladı. Bu listede Barcelona'nın henüz 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati'nin yanı sıra Türk futbolundan da iki isim yer aldı. İşte o oyuncular...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)