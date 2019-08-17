17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı
Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Marmara depremi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmişti. Türkiye'yi yasa boğan bu olayla ilgili Süper lig ekipleri de paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.08.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 13:50
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