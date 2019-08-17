17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Marmara depremi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmişti. Türkiye'yi yasa boğan bu olayla ilgili Süper lig ekipleri de paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 13:50
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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

Bu acının üzerinden tam 20 yıl geçti. Süper Lig ekipleri de bu günü unutmadı. İşte 17 Ağustos paylaşımları...

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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

DENİZLİSPOR: Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

ALANYASPOR: Büyük Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

ANTALYASPOR: 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin ardından her maçın 41'inci dakikasında hayatını kaybedenleri saygıyla andığımız vatandaşlarımıza, büyük felaketin 20'nci yılında Allah'tan rahmet diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.

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Süper Lig ekipleri 17 Ağustos 1999 depremini unutmadı

BEŞİKTAŞ:

17 Ağustos 1999
03:02
UNUTMADIK!
17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.

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