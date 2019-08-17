İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın yeni adresi netlik kazanıyor. Süper Lig'den birçok ekibin transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresi herkesi şaşırtacak. İşte son gelişmeler...