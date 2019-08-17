17 Ağustos 2019, Cumartesi
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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor
Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın yeni adresi netlik kazanıyor. Süper Lig'den birçok ekibin transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresi herkesi şaşırtacak. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 15:34
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