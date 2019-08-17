17 Ağustos 2019, Cumartesi

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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın yeni adresi netlik kazanıyor. Süper Lig'den birçok ekibin transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresi herkesi şaşırtacak. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 15:34
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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nın yeni takımı merak konusu olmuştu.

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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Süper Lig'in başlamasına rağmen tecrübeli futbolcu herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

Adı ciddi şekilde Göztepe ile anılan futbolcunun transferi sonuçlanmamıştı.

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İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oluyor

İsmail ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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