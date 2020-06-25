25 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli file bekçisi Beto'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı planını hazırladı. İzmir ekibi, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Volkan Babacan için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 14:53
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Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı.

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Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi.

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Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

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Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Henüz Göztepe'ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto'nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray'la flört halinin sürdüğü iddia edildi.

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