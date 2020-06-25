Süper Lig ekibinden Volkan Babacan bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli file bekçisi Beto'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı planını hazırladı. İzmir ekibi, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen Volkan Babacan için devreye girdi. İşte detaylar...