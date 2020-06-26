26 Haziran 2020, Cuma

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Chelsea - Manchester City maçından kareler

İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan zorlu karşılaşma Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin 2-1'lik üsrünlüğü ile sonuçlandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri Christian Pulisic ve Willian (pen) getirdi. Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. İşte zorlu karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 00:52
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Chelsea - Manchester City maçından kareler

İngiltere Premier Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Manchester City'i konuk etti.

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Chelsea - Manchester City maçından kareler

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başardı.

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Chelsea - Manchester City maçından kareler

Chelsea'nin golleri Pulisic ve Willian'dan geldi. Manchester City'nin golünü ise Kevin de Bruyne kaydetti.

İşte maçtan kareler...

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Chelsea - Manchester City maçından kareler
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Chelsea - Manchester City maçından kareler
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