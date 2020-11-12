TURGAY DEMİR - DENİZ GÖRÜNDÜ!

Rusya ve Macaristan maçları öncesi Hırvatlar karşısında kendimizi test ettik... Peki sınavı geçtik mi? Geçtiğimiz bölümler var, çaktığımız bölümler var! Hazırlık maçları da böyle oyunlardır zaten. Teknik adamlar bir yandan görmek istedikleri yeni isimleri ya da formayı özlemiş olan oyuncuları sahaya sürme şansı bulurken diğer yandan son derece cesur taktiklerle takımın son durumunu görmek isterler.