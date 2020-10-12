Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

"BERABERLİĞE RAZI BİR RUSYA VARDI KARŞIMIZDA"

Golden sonra da ezdik... Beraberliğe razı bir Rusya vardı artık karşımızda. Kanatlardan yüklendik, ortadan denedik... Olmadı... Cengiz Ünder'i beğenmeyen yoktur zaten, ben Ozan Tufan ve Merih'i de beğendim. Burak daha etkili olabilirdi, Hakan daha çok şut denemeliydi... Ötesini söylemeyeyim... Bir, iki, üç tıp!