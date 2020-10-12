12 Ekim 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Rusya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip ilk yarısında tutuk kaldığı mücadelede, ikinci yarısında gerçekleşen değişikliklerle oyunun kontrolünü alsa da mücadelede 1 puana razı oldu. Spor yazarları da bu maçın dikkat çeken anlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika milli takım haberler


Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:16
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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - CENGİZ ÖNDER!

Ruslar'ı deplasmanda en son yendiğimizde ben iki yaşındaymışım... Yani beraberlik nedeniyle karalar bağlamamız gerekmiyor.. İlk bölümde bizim ne yaptığımız belli değildi, buna karşılık tecrübeli Ruslar, sakin, akıllı ve etkili oynadılar...

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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

Dzyuba, Miranchuk, Kuzyaev gibi oyunculara topla buluşmadan yapmamız gereken müdahaleler işe yarayabilirdi ama biz nedense topla buluşmalarını bekledik. Böylesine matematiksel hatalarla geçen 45 dakikalık bölümde bir de kolay gol yedik...

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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

Gelelim ikinci yarıya... Bu yarı Ruslar çaldı, biz oynadık... Cengiz Ünder oyuna girdiği andan itibaren ÖNDERLİK etti... Ruslar'ın sol kanadını koridor yaptı, şut attı, pas verdi, direği yokladı, Burak'ın kafasına nişanladı vesaire... Cengiz'in özgüveni, enerjisi bütün takımımızı olumlu etkiledi. Neden on bir başlamadı acaba!?

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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

Merih, Dzyuba'ya topla buluşmadan basmaya başladı, Miranchuk ve Kuzyaev'e de diğer savunmacılarımız aynı tarifeyi uyguladı. Ruslar önde bitti, arkada panikledi... Baskıyı şiddetlendirdiğimiz dakikalarda Merih'in insanüstü gayretle son çizgiden, son anda çevirdiği topu Kenan boş kaleye gönderdi... Ohh be!..

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Spor yazarları Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

"BERABERLİĞE RAZI BİR RUSYA VARDI KARŞIMIZDA"

Golden sonra da ezdik... Beraberliğe razı bir Rusya vardı artık karşımızda. Kanatlardan yüklendik, ortadan denedik... Olmadı... Cengiz Ünder'i beğenmeyen yoktur zaten, ben Ozan Tufan ve Merih'i de beğendim. Burak daha etkili olabilirdi, Hakan daha çok şut denemeliydi... Ötesini söylemeyeyim... Bir, iki, üç tıp!

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