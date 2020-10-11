11 Ekim 2020, Pazar

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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 22:29
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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Hayatının kırılma anını Siena'dan aldığı teklif olarak gösteren Ataman, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları:

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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

"HAYATIMIN KIRILMA ANI SIENA'DAN ALDIĞIM TEKLİFTİ"

"Hayatımın kırılma anı, henüz 34 yaşındayken Siena'dan aldığım transfer teklifiydi. Bu, beni enternasyonal bir antrenör haline getirdi. Açıkçası çok genç yaşta beklediğim bir teklif değildi."

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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

"GALATASARAY HER ZAMAN BAŞI DİK YÜRÜR"

"Galatasaray, her zaman başı dik yürür ve öyle de olmak durumda. Aslan, her zaman başı dik yürür."

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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

"KARİYERİMİN EN GERGİN MAÇI KIZILYILDIZ MAÇIYDI"

"Kariyerimin en gergin maçı Kızılyıldız maçı. Üzerimde büyük bir baskı oluşturulmuştu. Belgrad'da olay siyasi bir boyuta taşınmıştı. Sırbistan'da ABD veya Rusya devlet başkanına uygulanan koruma protokolü bize uygulanmıştı"

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Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

"OBRADOVIC'İN GİDİŞİNDE HİÇBİR PAYIM YOK"

"Obradovic'in gidişinde hiçbir payım yok. Geldiği dönemde üst üste benim çalıştırdığım takımlar şampiyon olmuşlardı. Bence Fenerbahçe de o dönemde üst üste gelen başarısızlıklardan sonra Avrupa'nın en iyi antrenörünü takımın başına getirme kararı vermişlerdi"

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