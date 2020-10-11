Ergin Ataman'dan flaş Zeljko Obradovic itirafı!

"HAYATIMIN KIRILMA ANI SIENA'DAN ALDIĞIM TEKLİFTİ"

"Hayatımın kırılma anı, henüz 34 yaşındayken Siena'dan aldığım transfer teklifiydi. Bu, beni enternasyonal bir antrenör haline getirdi. Açıkçası çok genç yaşta beklediğim bir teklif değildi."