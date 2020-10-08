08 Ekim 2020, Perşembe

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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları da gol düellosuna dönen mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o değerlendirmeler... | Son dakika A Milli Takım haberleri

Giriş Tarihi: 08.10.2020 09:57
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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - BASKIDAN KURTARIR

Milli Takım'ı EURO 2020'ye taşıyan oyuncuların form grafiğinin henüz istenilen kıvama gelmemesi Şenol Hoca'yı arayış içine soktu. Almanya önündeki kadro Şenol Hoca'nın bildiği ve takip ettiği isimlerdi.

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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

Birbirleriyle oynama alışkanlıkları olmamasına rağmen milliler coşkulu, arzulu, tempolu ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Takım savunması ve yardımlaşma ön plandaydı. Hücumu düşünürken cesurca Almanya'nın üzerine gittik. Rüdiger kabına sığamayan Efecan'ı durdurmak için sertliğe sığındı. Almanlar ile aramızdaki en büyük farkın "sistem" olduğunu gördük.

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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

"YEDEKLERİ BİLE HAZIR DURUMDA"

Nasıl mı? Löw İspanya ve İsviçre maçlarında oynayan ideal kadrodan sadece Emre Can, Rüdiger ve Draxler'i bize karşı oynattı. Bu değişime rağmen Almanlar uyum sorunu hiç yaşamadılar. Almanlar'ın yedekleri bile hazır durumda.

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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

Şenol Hoca'nın herkesin hazır olduğu bir kadroya sahip olması için Milli Takım'da fazla şans bulamayan isimler kendilerini oynayacak gibi hazır tutmalı. Almanlar'a karşı belki tam uyumlu oynamadık ama mücadelen asla geri adım atmadık, teslimiyetçi olmadık. Almanlar'ın üzerine cesaretle ve inanarak gittik.

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Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

"GECEYE DAMGASINI VURDU"

3 kez skor olarak geriye düşmemize rağmen geriden gelip üç gol attık. Ancak yediğimiz gollerde çok basit hatalar yaptık. Ozan'ın gol vuruşu ile Efecan'ın önde inatla yaptığı pres sonucu kaptığı topu gol yapması mükemmeldi. Kenan'ın attığı gol de hazırlanış olarak geceye damgasını vurdu.

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