Spor yazarları Almanya-Türkiye maçını değerlendirdi

"YEDEKLERİ BİLE HAZIR DURUMDA"

Nasıl mı? Löw İspanya ve İsviçre maçlarında oynayan ideal kadrodan sadece Emre Can, Rüdiger ve Draxler'i bize karşı oynattı. Bu değişime rağmen Almanlar uyum sorunu hiç yaşamadılar. Almanlar'ın yedekleri bile hazır durumda.