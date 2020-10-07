Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla attığı gollerle Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen ve Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu. İşte detaylar...