07 Ekim 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla attığı gollerle Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen ve Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 22:20
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Alexander Sörloth'un çocukluk fotoğrafı olay oldu. İşte futbolcuların çocukluk fotoğrafları...

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Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Harun Tekin

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Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Harun Tekin

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Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Vedat Muriç

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Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Vedat Muriç

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