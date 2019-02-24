Golden sonra kendini yerde buldu!

MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor adeta 6 puanlık bir maça çıktı. Maçın önemi o kadar fazlaydı ki son dakikalarda gelen golden sonra Ankaragücü teknik direktörü kendini kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 17:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





