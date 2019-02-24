Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi beklenen müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor.

