24 Şubat 2019, Pazar

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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için çalışmalar sürüyor. İşte Fatih Terim Stadyumu'nun son durumu...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 15:15
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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti.

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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Bugün oynanması beklenen maç için stadı temizleme çalışmaları sürüyor.

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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi beklenen müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor.

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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek.

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Başakşehir - Bursapor maçı oynanacak mı? İşte Fatih Terim Stadı'ndaki son durum...

Bursaspor'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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