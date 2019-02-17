17 Şubat 2019, Pazar
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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...
NBA All-Star cumartesi etkinliklerinden biri olan smaç yarışmasını, Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo kazandı. Diallo'nun Superman kostümüyle Shaquille O'Neill'ın üzerinden vurduğu smaç geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 11:06
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