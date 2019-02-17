17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

NBA All-Star cumartesi etkinliklerinden biri olan smaç yarışmasını, Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo kazandı. Diallo'nun Superman kostümüyle Shaquille O'Neill'ın üzerinden vurduğu smaç geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 11:06
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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019 organizasyonunun ikinci gününde cumartesi etkinlikleri düzenlendi.

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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

Bu görsel şovun ilk ayağında Dünya Karmasıyla Amerika Karması karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da Dünya Karması adına forma giydiği maçta Amerika Karması rakibini 161-144 mağlup etti.

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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

Merakla beklenen etkinliklerden smaç, üçlük ve yetenek yarışmaları da bu gece düzenlendi. Geceye damga vuran isim ise smaç yarışmasının galibi Hamidou Diallo oldu.

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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

Oklahoma City forması giyen 20 yaşındaki Hamidou Diallo, NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal'in üzerinden vurduğu smaçla tüm salonu ayağa kaldırdı.

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Smaç yarışmasına damga vurdu! Shaquille O'Neal'in üzerinden...

Bu smacın ardından tam puan alarak smaç yarışmasını kazanan Diallo'nun yaptığı hareket esnasında Shaq'ın yüz ifadesi de izleyenleri hayran bıraktı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o anlar...

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