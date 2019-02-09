09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 20. hafta puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 23:26
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  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 45 Puan

  • 2
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

2- GALATASARAY | 36 PUAN

  • 3
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

3- BEŞİKTAŞ | 36 Puan

  • 4
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

4- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 33 PUAN

  • 5
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

5- TRABZONSPOR | 33 PUAN

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