10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

Boks dünyasının yıldız ismi Floyd Mayweather, kafes dövüşüne başlayabilir. UFC ile görüşme halinde olan 41 yaşındaki emekli boksörün üç veya 4 maçlığına ringe çıkacağı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 12:45
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Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

Yaptığı dövüşlerden milyon dolarlar kazanan ABD'li sporcu Floyd Mayweather anlaşma için işi ağırdan alıyor.

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Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

Hayatı boyunca para sıkıntısı çekmeyecek kadar servete sahip olduğunu dile getiren Mayweather, UFC tarihinde rekor sayılabilecek bir meblağ talep etti.

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Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

Mayweather görüşmeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UFC ile yakın zamanda anlaşabilirim. Kabul ederlerse 1 trilyon dolara bu iş olur."

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Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

"Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim"

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Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!

Ağustos 2017'de kafes dövüşünün yaramaz çocuğu Connor McGregor ile boks ringine çıkan Mayweather, rakibini 10. rauntta teknik nakavtla yendi.

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