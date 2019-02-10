10 Şubat 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mayweather çıldırdı: 1 trilyon dolara evet derim!
Boks dünyasının yıldız ismi Floyd Mayweather, kafes dövüşüne başlayabilir. UFC ile görüşme halinde olan 41 yaşındaki emekli boksörün üç veya 4 maçlığına ringe çıkacağı konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 12:45
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!