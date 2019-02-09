09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 18:54
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Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler
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Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler
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Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler
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Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler
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Başakşehir - BB Erzurumspor maçından kareler
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