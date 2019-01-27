27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı 4-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'dan ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan genç stoper Ozan Kabak mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 19:42
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Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

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Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

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Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ilk 11'de forma şansı buldu.

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Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Genç stoper 90 dakika boyunca sahada kaldı. İlk maçına çıkan Ozan'ın bir hayli olduğu gözlendi.

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Ozan Kabak ilk maçına çıktı

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Thiago Alcantara, 55. dakikada Gentner, 71. dakikada Goretzka ve 84. dakikada Lewandowski kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 26'da Donis'den geldi.

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