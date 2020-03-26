26 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu 2 Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı. Bu üzücü haberin ardından spor camiasından şehit düşen askerlerimizi için başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 07:44
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Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 Türk askeri şehit oldu. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başsağlığı mesajı yayımladı ve "Silah arkadaşlarımız 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. Spor camiasından da şehit düşen Mehmetçikler için birbiri ardına paylaşımlar geldi.

İşte o paylaşımlar...

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Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

Galatasaray

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Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe

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Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

Trabzonspor

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Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı

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