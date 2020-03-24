Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa futbolunun en pahalı 50 genç futbolcusunu açıkladı. Milenyum çağında yani 2000 ve sonrasında doğan oyunculara yer verilen araştırmaya göre; 100 milyon Euro barajını 2 futbolcu aştı. İlk 10'daki sıralamaya İngiliz takımları damga vururken, listeye ise 2 Türk futbolcu girebilmeyi başardı. İşte listeye göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu...

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:49 ABONE OL