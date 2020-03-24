24 Mart 2020, Salı

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa futbolunun en pahalı 50 genç futbolcusunu açıkladı. Milenyum çağında yani 2000 ve sonrasında doğan oyunculara yer verilen araştırmaya göre; 100 milyon Euro barajını 2 futbolcu aştı. İlk 10'daki sıralamaya İngiliz takımları damga vururken, listeye ise 2 Türk futbolcu girebilmeyi başardı. İşte listeye göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:49
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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

50 - Marash Kumbulla - Hellas Verona: 6.7 milyon Euro
49 - Ahmed Kutucu - FC Schalke 04: 7.0 milyon Euro
48 - Eric García - Manchester City: 7.0 milyon Euro

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

47 - Mohamed Simakan - RC Strasbourg: 7.5 milyon Euro
46 - Paulinho Sampaio - Bayer Leverkusen: 8.0 milyon Euro
45 - Rabbi Matondo - FC Schalke 04: 8.8 milyon Euro

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

44 - Víctor Gómez - RCD Espanyol: 8.9 milyon Euro
43 - Aaron Connolly - Brighton & Hove: 9.1 milyon Euro
42 - Tiago Djaló - LOSC Lille: 9.2 milyon Euro

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

41 - Sergio Camello - Atlético Madrid: 9.3 milyon Euro
40 - João Pedro - Watford FC: 9.5 milyon Euro
39 - Aurélien Tchouaméni - AS Monaco: 9.5 milyon Euro

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