Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs dönüş yolunda kaza yaptı. 2 taraftarın hayatını kaybettiği, 24 taraftarın da yaralandığı kaza sonrası pek çok kulüpten Ankaragücü'ne taziye mesajları yayınlandı...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





