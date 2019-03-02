02 Mart 2019, Cumartesi
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Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları
Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs dönüş yolunda kaza yaptı. 2 taraftarın hayatını kaybettiği, 24 taraftarın da yaralandığı kaza sonrası pek çok kulüpten Ankaragücü'ne taziye mesajları yayınlandı...
Giriş Tarihi: 02.03.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 10:53
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