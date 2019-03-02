02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs dönüş yolunda kaza yaptı. 2 taraftarın hayatını kaybettiği, 24 taraftarın da yaralandığı kaza sonrası pek çok kulüpten Ankaragücü'ne taziye mesajları yayınlandı...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 10:53
  • 1
  • 11
Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu paylaştığı taziye mesajında "Armasının, takımının ardından fedakarca iz süren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta Ankaragücü camiası olmak üzere bütün spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Ankaragünü'ne Türk spor camiasından gelen taziye mesajları...

  • 2
  • 11
Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları
  • 3
  • 11
Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları
  • 4
  • 11
Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları
  • 5
  • 11
Spor dünyasından Ankaragücü'ne taziye mesajları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör