02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen, şimdilerde ise boksa ve vücut geliştirmeye merak salan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 16:51
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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!

2015 yılında futbolu bırakan Sezer Öztürk boksa merak saldı. Amatör boksla ilgilenen ve vücut geliştirme ile uğraşan 33 yaşındaki Öztürk'ün son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen Sezer Öztürk, Türkiye'de, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giymişti.

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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!

İşte Sezer Öztürk'ün görenleri hayrete düşüren son hali...

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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!
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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!
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