02 Mart 2019, Cumartesi
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Sezer Öztürk'ün son halini görenler onu tanıyamadı!
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen, şimdilerde ise boksa ve vücut geliştirmeye merak salan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 16:51
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