02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...

Süper Lig'in 24. hafta maçında oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Kazandan yerinden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 09:54
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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...
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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...
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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...
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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...
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