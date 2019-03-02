02 Mart 2019, Cumartesi
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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! İlk fotoğraflar...
Süper Lig'in 24. hafta maçında oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Kazandan yerinden ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 02.03.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 09:54
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