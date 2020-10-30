30 Ekim 2020, Cuma

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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

İzmir Seferihisar açıklarında 6.8 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen sporcularla birlikte kariyerini dünyanın dört bir yanında sürdüren Türk sporcular da İzmir için geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 20:48
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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.

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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

ALEX DE SOUZA - FENERBAHÇE

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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

MAURICIO LEMOS - FENERBAHÇE

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Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

MEHMET ZEKİ ÇELİK - LILLE

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