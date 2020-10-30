Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları

İzmir Seferihisar açıklarında 6.8 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen sporcularla birlikte kariyerini dünyanın dört bir yanında sürdüren Türk sporcular da İzmir için geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. İşte o mesajlar...

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 20:48 ABONE OL