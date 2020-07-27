27 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyon olan ve küme düşen takımların belirlenmesinin ardından A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'lerini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 01:37
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A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi

2019-2020 Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile tamamlandı. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında usta yorumcular Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Emre Bol, Reha Kapsal ve Ender Bilgin sezonun en iyi 11'lerini belirledi.

İşte yorumcuların en iyi 11'leri

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A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi
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A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi
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A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi
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A Spor yorumcuları sezonun en iyi 11'ini belirledi
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