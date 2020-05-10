Spor camiasından Anneler Günü mesajları

Spor camiası 10 Mayıs Pazar günkü Anneler Günü'nü unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'yla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler Anneler Günü mesajı yayınladı. İşte o mesajlar...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 00:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 00:46 ABONE OL