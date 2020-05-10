10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Spor camiasından Anneler Günü mesajları

Spor camiası 10 Mayıs Pazar günkü Anneler Günü'nü unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'yla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler Anneler Günü mesajı yayınladı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 00:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 00:46
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Spor camiasından Anneler Günü mesajları

İŞTE O MESAJLAR

TFF

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Spor camiasından Anneler Günü mesajları

BURSASPOR

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Spor camiasından Anneler Günü mesajları

GAZİANTEP FK

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Spor camiasından Anneler Günü mesajları

FENERBAHÇE

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Spor camiasından Anneler Gün�� mesajları

GALATASARAY

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