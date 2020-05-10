10 Mayıs 2020, Pazar

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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ülkemizde 24 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Annelerinin yanına gidemeyen vatandaşlar da, onlara güzel mesajlar atıp hatırladığını belirtmek istiyor. Sizler için en güzel Anneler Günü mesajlarını derledik. İşte en güzel Anneler Günü sözleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:09
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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

'Anneler Günü mesajları' her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında çeşitli mecralar aracılığıyla biricik annelerimize iletilecek. Farklı ve anlamlı Anneler Günü mesajları şimdiden dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle bazılarımız Anneler Günü mesajını uzaktan vermek zorunda kalacak. Yıllar boyunca verdiği tüm sevgi ve emek için annenize teşekkür etmenize vesilece olacak en güzel Anneler Günü mesajlarını, sözlerini ve ünlü şairlerin bu özel günde paylaşabileceğiniz şiirlerini derledik. İşte ister hediyenizin yanına ekleyebileceğiniz hediye kartıyla isterseniz de telefonla iletebileceğiniz kısa anlamlı 10 Mayıs 2020 Anneler Günü'ne özel Anneler Günü mesajları derlemesi...

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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne kokusu benim en huzurlu adresim, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annem, anneler günün kutlu olsun!

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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen fedakar annem, günün kutlu olsun.

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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

Bana önce insanlığı, sonra da anneliği öğreten güzel kalpli annem Anneler Günü kutlu olsun. Senin yolunda ilermeye devam edeceğim.

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En güzel Anneler Günü mesajları! İşte en güzel Anneler Günü sözleri

Nerede olursam olayım, kalbim hep seninle anneciğim, sadece bugün değil her gün senin kıymetini bildiğimi unutma. Anneler Günü kutlu olsun.

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