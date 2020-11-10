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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

Uzun zamandır merakla beklenen PlayStation 5 (PS5) satışlarında patlama bekleniyor. Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişinin satın alacağı düşünülen konsolun çıkış oyunu olan Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure'ın fragmanı yayınlandı. PS5'ten ayrıca Türkçe müjdesi geldi. PlayStation 5 ne kadar? Ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:17
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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

Video oyun devleri Sony ve Microsoft bu hafta konsollarının yeni versiyonlarını piyasaya sürüyor. Sony, PlayStation 5 ile piyasaya çıkarken, Microsoft ise Xbox, Series X ve Series S ile piyasaya çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

PS5 VE XBOX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de ise Xbox Series X 10 Kasım, PlayStation 5 ise 19 Kasım'da raflardaki yerini alacak.

PS5 VE XBOX FİYATLARI NE KADAR?

PS5'in fiyatı 8.299 TL, Xbox'un Türkiye fiyatı ise 7,499 TL olacak.

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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle satışlarda paylama yaşanması bekleniyor.

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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

PlayStation 5'ten bir sürpriz daha geldi. Çıkış oyunu olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure'ın fragmanı yayınlandı. Oyun hem Türkçe altyazı hem de Türkçe dublaj seçeneklerine sahip olacak.

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PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...
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