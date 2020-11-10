PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure fragmanı yayınlandı! PS5 satışlarında patlama bekleniyor...

Uzun zamandır merakla beklenen PlayStation 5 (PS5) satışlarında patlama bekleniyor. Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişinin satın alacağı düşünülen konsolun çıkış oyunu olan Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure'ın fragmanı yayınlandı. PS5'ten ayrıca Türkçe müjdesi geldi. PlayStation 5 ne kadar? Ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:17 ABONE OL