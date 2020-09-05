05 Eylül 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Ayıptır günahtır"

Corona virüsü pandemisi sonrasında yayıncı kuruluş ile Süper Lig kulüpleri arasında ödeme krizi sürüyor. Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alırken tarihi bir öneride bulundu.. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 10:16
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Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Ayıptır günahtır

Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'le ilgili flaş bir öneri sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Ayıptır günahtır

Toroğlu, yayıncı kuruluşla kulüpler arasında yaşanan ödeme krizini gündeme taşırken, ligde maçların açık kanalarrdan yayınlanmasıyla rekor bir gelir elde edileceğini ifade etti.

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Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Ayıptır günahtır

İŞTE TOROĞLU'NUN GÜNDEM YARATAN YAZISI:

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Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Ayıptır günahtır

Mevzu koronavirüs... Gittikçe artıyor. Tabii ki ölümler de. Maçlar yüzde 30 seyircili oynanır dendi. Şimdi ise devre arasına kadar iptal. İşin bu tarafı bana mantıklı geliyor. Peki şimdi öteki tarafı söyleyeyim. Örnek olarak G.Saray-F.Bahçe maçı ligin 3. haftasında olacak. Türkiye nüfusunun 3'te 2'si bu maçı seyredecek.

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Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Ayıptır günahtır

KESİNLİKLE ENGELLEYEMEZSİNİZ

Nerede seyredecekler? Yayıncı kuruluşun dekoderi varsa ve yayını almışlarsa evde seyredecekler. Bu çok az bir nüfus. Diğerleri de restoran, kafe ve barlara gidecek. Herkes üst üste olacak. Alkol ve sigara da cabası. Gol olduğunda insan yumağı oluşacak. Bunu nasıl engellersiniz? Kesinlikle engelleyemezsiniz. Polis, kolluk gücü ve zabıta engelleyemez. Ordudan yardım isteseniz, maçın havasına kapılıp gol atıldığında yanındakilere sarılan olacaktır. Yani düşünüyor musunuz virüsün yayılma şansını. Eee...

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