Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Uzmanlar, ameliyat sonrası ölüm oranının; tercihe bağlı ameliyatlarda yüzde 18,9, acil ameliyatlarda yüzde 25,6, apandisit veya fıtık gibi küçük operasyonlarda yüzde 16,3, kalça ya da kolon kanseri ameliyatı gibi büyük operasyonlarda ise yüzde 26,9 olduğunu hesap etti.