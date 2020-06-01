01 Haziran 2020, Pazartesi

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almış ve dünya genelinde 5.5 milyondan fazla kişiye bulaşırken 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Pandeminin tedavisi için bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, yeni bir bilgi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:38
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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Yeni tip corona virüsü (covid-19) bulaşan hastaların, ameliyat sonrası ölüm riskinin önemli ölçüde arttığı bildirildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Science Daily'nin haberine göre, Birmingham Üniversitesi'nde görevli uzmanlar, 235 hastaneden 1128 hastayla ilgili veriyi inceledi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Araştırmaya 24 ülkenin katkı sunduğu, bu ülkelerin büyük bölümünün Avrupa'da yer aldığı, bazılarının Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunduğu belirtildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tip koronavirüsle enfekte olan ve ameliyata giren hastalarda, ameliyatı izleyen ilk bir ay içindeki ölüm oranının ortalama yüzde 23,8 olduğunu ortaya koydu.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 yeni bir bilgi! İlk 1 ay...

Uzmanlar, ameliyat sonrası ölüm oranının; tercihe bağlı ameliyatlarda yüzde 18,9, acil ameliyatlarda yüzde 25,6, apandisit veya fıtık gibi küçük operasyonlarda yüzde 16,3, kalça ya da kolon kanseri ameliyatı gibi büyük operasyonlarda ise yüzde 26,9 olduğunu hesap etti.

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