31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalmıştı. Gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcu için PSG, Lyon ve Leicester City'nin ardından bir kulüp daha talip oldu. Juventus da Merih için istediği rakamı belirledi. İşte son gelişemeler ve yılın takas teklifi...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 20:27
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Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.

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Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için Fransız devleri sıraya girmişti.

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Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

PSG ve Lyon'un devrede olduğu milli yıldız için Premier Lig'den de tekklifler de gelmeye başladı.

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Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Merih için devreye girmişti.

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Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden kulüp Juventus'un kapısını çalmıştı.

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