Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

Askerlik celp, terhis ve sevk işlemleri normalleşme takvimiyle gündeme konulardan biri oldu. Corona virüsü nedeniyle mayıs celbinde silah altına alınacakların sevk işlemlerinin ertelenmesinin ardından, silah atlına alınacak olan asker adayları askerlik yerleri 'ne zaman açıklanacak, celp ve sevk tarihleri ne zaman, belli oldu mu?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor.