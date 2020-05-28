28 Mayıs 2020, Perşembe

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen celp dönemi, kısa bir süre sonra açıklanacak. Peki, askerlik celp dönemleri ne zaman açıklanacak? Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 celp dönemleri ne zaman belli olacak? Askerlik celp işlemleri başlıyor mu? Tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:52
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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

Askerlik celp, terhis ve sevk işlemleri normalleşme takvimiyle gündeme konulardan biri oldu. Corona virüsü nedeniyle mayıs celbinde silah altına alınacakların sevk işlemlerinin ertelenmesinin ardından, silah atlına alınacak olan asker adayları askerlik yerleri 'ne zaman açıklanacak, celp ve sevk tarihleri ne zaman, belli oldu mu?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

Beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gelmiş, hem celp hem de terhis süreciyle ilgili soru işaretleri yanıt bulmuştu. İşte celp, terhis ve sevk işlemlerinde son durum...

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve normalleşme sürecine yönelik planlamaları anlatmıştı.

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları kısa bir süre sonra paylaşılacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Terhisler ne zaman yapılacak? İşte askerlik celp, terhis ve sevk işlemlerinde son durum...

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Son dakika: Askerlik yerleri belli oluyor! Celp işlemi ne zaman başlayacak? İşte askerlik sevk işlemleri tarihi

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

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