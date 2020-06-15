Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkilemişti. Dünya genelinde 7.8 milyondan fazla insana bulaşan ve 480 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemi, Çin ve ABD'den sonra Avrupa'yı da derinden etkilemişti. Bilim insanları çalışmalarını sıklaştırırken, o Avrupa ülkesinde 21 gündür vaka sayısı 0'dı. Son yapılan açıklama ise vatandaşları endişelendirdi. İşte detaylar...