15 Haziran 2020, Pazartesi

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkilemişti. Dünya genelinde 7.8 milyondan fazla insana bulaşan ve 480 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemi, Çin ve ABD'den sonra Avrupa'yı da derinden etkilemişti. Bilim insanları çalışmalarını sıklaştırırken, o Avrupa ülkesinde 21 gündür vaka sayısı 0'dı. Son yapılan açıklama ise vatandaşları endişelendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 10:50
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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19) salgını aylar geçmesine rağmen, insanlar için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Son açıklanan rakamlara göre dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 7.5 milyonu geçmiş durumda...

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, 2 milyon 135 bin 309 vaka sayısı ile bu alanda dünyada ilk sırada yer almaya devam ediyor.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

ABD'yi vaka sayısında takip eden ülkeler; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 flaş gelişme! Tam 21 gün sonra...

Corona virüsüne karşı başarılı bir mücadele örneği sergileyen Türkiye'de ise vaka sayısı 178 bin olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 151 bini buldu.

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