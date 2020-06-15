15 Haziran 2020, Pazartesi

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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü (Covid-19) uyarısı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 7.8 milyon kişiyi etkilemiş ve 480 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarındaki önemli düşüş sonrasında 1 Haziran'da normalleşme planı yürürlüğe sokulmuştu. Fakat bu tarih itibarıyla vaka sayılarında artış gözüktü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarda bulunmuştu. Özellikle 6 ilde artan vaka sayıları dikkat çekici. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:18
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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü Covid-19 uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı corona virüs tablosunda vaka sayısındaki artış dikkat çekti.

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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü Covid-19 uyarısı!

1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin ardından, 12 Haziran günü Türkiye'deki günlük vaka sayısı 30 Mayıs'tan bu yana ilk kez binin üzerine çıkmıştı. Önceki gün 1459 olan vaka sayısı dün 1562'ye yükseldi.

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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü Covid-19 uyarısı!

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği, corona virüsü vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü Covid-19 uyarısı!

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde corona virüsü vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

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Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü Covid-19 uyarısı!

Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

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