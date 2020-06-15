Son dakika: 6 il için kritik yeni tip corona virüsü (Covid-19) uyarısı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 7.8 milyon kişiyi etkilemiş ve 480 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarındaki önemli düşüş sonrasında 1 Haziran'da normalleşme planı yürürlüğe sokulmuştu. Fakat bu tarih itibarıyla vaka sayılarında artış gözüktü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarda bulunmuştu. Özellikle 6 ilde artan vaka sayıları dikkat çekici. İşte detaylar...