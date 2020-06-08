Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkileyerek dünya genelinde 7 milyondan fazla insana bulaşmış ve 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemiye karşı her geçen gün çalışmalarını hızlandırırken, ülkemizde ise vaka sayıları ön görülen seviyelere düşmüştü. Türkiye'de Covid-19 hakkında bir ilk yaşandı ve bu dünya literatürüne geçebilir. İşte detaylar...