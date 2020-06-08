08 Haziran 2020, Pazartesi

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkileyerek dünya genelinde 7 milyondan fazla insana bulaşmış ve 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemiye karşı her geçen gün çalışmalarını hızlandırırken, ülkemizde ise vaka sayıları ön görülen seviyelere düşmüştü. Türkiye'de Covid-19 hakkında bir ilk yaşandı ve bu dünya literatürüne geçebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:50
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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hasta kabul bölümünde çalışan epilepsi hastası Burakhan Sönmez, geçen hafta evinde bulunduğu sırada nöbet geçirerek yere düştü. Sönmez, ailesi tarafından Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Tedaviye alınan Sönmez'de yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine Sönmez'e boğazdan alınan sürüntüyle PCR testi uygulandı. Test sonucu negatif çıkmasına rağmen, Sönmez'in nöbet geçirmesi sırasında yere düşmesi nedeniyle beyin tomografisi çekilerek, beyin omurilik sıvısından örnek alındı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Yapılan tetkiklerde beyin omurilik sıvısında corona virüs tespit edildi. Sönmez, bunun üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu cevap veren Sönmez, 3 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

'DÜNYA LİTERATÜRÜNE BİLDİRECEĞİZ'
Burakhan Sönmez'in tedavi sürecini yürüten Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Türkoğlu, corona virüsün üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs gibi görünmesine rağmen tüm vücudu etkileyen multisistemik bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 bir ilk Türkiye'de yaşandı! Literatüre geçebilir

Hastanın nörolojik şikâyetleri olduğunu ve nöbet geçirerek hastaneye geldiğini anlatan Doç.Dr. Türkoğlu, "Yaptığımız beyin omurilik sıvısı incelemesinde mikrobiyolojik olarak bunu gösterdik.

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