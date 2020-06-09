09 Haziran 2020, Salı

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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı derinden etkilemiş durumda... Dünya genelinde 7 milyondan fazla insana bulaşan pandemi, 400 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de atılan başarılı adımlar sonucunda vaka sayıları ön görülen seviyeye düşmüş, bu kapsamda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Peki, şehir dışına çıkacak vatandaşlar için alması zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır? Seyahat izni niteliğinde gösterilen HES kodu almaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 07:39
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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Otobüs, uçak, tren, özel araç fark etmeksizin bu süreçte seyahat yapacak olan tüm vatandaşların bu kodu almaları alınan kararla beraber zorunlu tutulurken öte yandan kişilerde corona virüsü riski olup olmadığı da bu kod sayesinde takip ediliyor. Bu kapsamda konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? İşte Seyahat izni niteliğindeki HES kodu almaya dair merak edilenler…

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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

SEYAHAT İZNİ NİTELİĞİNDEKİ HES KODU NASIL ALINIYOR? HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

Telefonunuzun mobil mağazası üzerinden indirebileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi oldukça basit. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak.

İşte diğer detaylar…

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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

HES KODU NE İŞE YARAR?

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

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