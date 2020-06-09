Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Otobüs, uçak, tren, özel araç fark etmeksizin bu süreçte seyahat yapacak olan tüm vatandaşların bu kodu almaları alınan kararla beraber zorunlu tutulurken öte yandan kişilerde corona virüsü riski olup olmadığı da bu kod sayesinde takip ediliyor. Bu kapsamda konuya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki, HES kodu nasıl alınıyor, ne işe yarıyor? İşte Seyahat izni niteliğindeki HES kodu almaya dair merak edilenler…