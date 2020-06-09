09 Haziran 2020, Salı
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Hayat Eve Sığar uygulamasıyla nasıl HES kodu alınır? HES kodu ne işe yarar?
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı derinden etkilemiş durumda... Dünya genelinde 7 milyondan fazla insana bulaşan pandemi, 400 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de atılan başarılı adımlar sonucunda vaka sayıları ön görülen seviyeye düşmüş, bu kapsamda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Peki, şehir dışına çıkacak vatandaşlar için alması zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır? Seyahat izni niteliğinde gösterilen HES kodu almaya dair tüm detaylar...
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