FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina açıkladı! "O kural geçici"

"HATA PAYI VERMEK PROBLEM ARTTIRIR"

Ofsayt konusunda, kameranın yakalamadığı gerekçesiyle 'biraz hata payı vermek' hiçbir problemi çözmez, daha da arttırır. 0'dan 10 cm. hata payına çekebilirsiniz ama bu sefer de 11 cm. problem olur. Şu anda daha açık ofsayt kararları olması için çalışmalar yapıyoruz.