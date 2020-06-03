03 Haziran 2020, Çarşamba

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde 6.1 milyondan fazla kişiyi etkilerken 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Alınan önlemler sonrasında vaka sayılarındaki düşüş öngörülen seviyede kalmasıyla birlikte, ülkemizde de normalleşme planı harekete geçirilmişti. Bu kapsamda yeme-içme yerleri, kafeler gibi birçok sektör çeşitli kurallarla açılmaya başlamıştı. Özellikle İstanbul'da bazı işletmelerin bu kuralları es geçtiği görüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:53
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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, corona virüs normalleşme süreci için hazırladığı rehberde önemli detaylara dikkat çekti.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

Rehberde mekanları için masalar arası mesafeyi 1,5 metre, yan yana masalar için olan mesafeyi ise en az 60 santimetre olarak belirledi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışan İstanbul'da restoran, kafe ve barlar açıldı. İşletmelerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görülürken, bazı işletmelerin eskisi gibi hiçbir kısıtlama olmadan müşteri ağırlanması dikkat çekti.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 tehlikesi sürüyor! Ara sokaklarda...

İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, restoranların masa düzenlemeleri ise Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde yerleştirilmiş durumda.

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