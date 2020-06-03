Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fesheden Alman kaleci Loris Karius'un bonservisi Liverpool'da bulunuyor. Adı ülkesinin takımı Hertha Berlin ile anılsa da, Alman kulübü bu iddiaları yalanlamıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin yeni durağı yine Süper Lig olabilir. İşte o takım ve detaylar...