03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fesheden Alman kaleci Loris Karius'un bonservisi Liverpool'da bulunuyor. Adı ülkesinin takımı Hertha Berlin ile anılsa da, Alman kulübü bu iddiaları yalanlamıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin yeni durağı yine Süper Lig olabilir. İşte o takım ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:29
ABONE OL
  • 1
  • 11
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

İç transferde sözleşmesi sona erecek Portekizli tecrübeli kaleci Beto Pimparel ile anlaşma sağlayamayan Göztepe yönetimi B planını devreye soktu.

  • 2
  • 11
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Gelecek sezonu 'Feda yılı' olarak belirleyen yönetim, oyunculara yıllık ücretlerinde indirim talep etmiş ancak üç sezondur forma giyen kaleci Beto'dan olumsuz yanıt almıştı.

  • 3
  • 11
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Sarı-kırmızılılar, "Fedakarlık yapmam" yanıtını aldığı Beto ile görüşmeleri sezon sonuna ertelerken, gündeminde sürpriz bir ismi aldı.

  • 4
  • 11
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Beşiktaş kulübünden alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki file bekçisi Loris Karius'a ilk teklifini iletti.

  • 5
  • 11
Loris Karius Süper Lig'e geri dönüyor! İşte o takım

Beşiktaş'ta iki yıldır kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun, kulübü Liverpool'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör