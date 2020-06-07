Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 380 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemi için çalışmalarını her geçen gün sürdürürken, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina canlı yayında bir sıvı içerek corona virüsünün ilacı olduğunu iddia etmişti. Fakat Madagaskar'daki veriler tam tersini gösteriyor ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. İşte detaylar...