07 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 380 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları pandemi için çalışmalarını her geçen gün sürdürürken, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina canlı yayında bir sıvı içerek corona virüsünün ilacı olduğunu iddia etmişti. Fakat Madagaskar'daki veriler tam tersini gösteriyor ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 14:09
ABONE OL
  • 1
  • 21
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüsüne (covid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yapmıştı.

  • 3
  • 21
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirmişti.

  • 4
  • 21
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etmişti.

  • 5
  • 21
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 ilacı deyip içmişti! Dur durak bilmiyor

KÖTÜ HABERLER GELDİ
Gelen son dakika haberlerine göre; Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör