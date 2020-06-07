İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) manzarası!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkileyerek 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 380 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarındaki düşüş sonrasında normalleşme adımları atılmış, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olmayacağını açıklamıştı. Fakat İstanbul'da sosyal mesafeye uyulmadı ve maskesiz gezenlerin sayısı ise bir hayli fazla... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokaklarda gezerken, AVM'lerde de kuyruk var. İşte detaylar...