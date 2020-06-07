07 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) manzarası!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkileyerek 6.1 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 380 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayılarındaki düşüş sonrasında normalleşme adımları atılmış, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olmayacağını açıklamıştı. Fakat İstanbul'da sosyal mesafeye uyulmadı ve maskesiz gezenlerin sayısı ise bir hayli fazla... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokaklarda gezerken, AVM'lerde de kuyruk var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:44
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İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 manzarası!

Corona virüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye'de vakaların yarısından fazlasına rastlanan İstanbul'da, hayat çok çabuk normale döndü.

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İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 manzarası!

Tüm Türkiye'de 1 Haziran'da yeni normal hayata geçişle birlikte 16 milyon nüfuslu megakentte yaşayan İstanbullular salgın öncesi günlerine dönmeye başladı.

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İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 manzarası!

Normal hayata geçişte corona virüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçilmesi için önlem olarak sosyal mesafenin önemi artsa da İstanbul'un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğu kilometrekarede 40 bin kişiyi geçiyor.

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İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 manzarası!

Yüzölçümü açısından İstanbul'da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak sıralanıyor.

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İstanbul'da korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 manzarası!

Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul'un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören, kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe. Kilometrekareye 41 bin 348 kişinin düştüğü Güngören'de yeni normale dönüş yerinde gözlemlendi.

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