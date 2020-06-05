05 Haziran 2020, Cuma

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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! "Benden daha iyi olacak"

Romanya futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren oğlu Ianis Hagi için övgü dolu sözler kullandı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:25
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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Benden daha iyi olacak

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi, Rangers'ta forma giyen ve bonservisi alınan Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulunarak oğluna övgüler yağdırdı. İşte Hagi'nin sözleri...

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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Benden daha iyi olacak

"Ianis'e güveniyorum. Rumen milli takımında genç neslin önemli parçalarından biri olacak. Bu jenerasyon, Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecek. Ianis, kendisi için çok uygun bir kulübe imza attı. Onu sürekli takdir eden olağanüstü bir menajerle çalışıyor."

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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Benden daha iyi olacak

"Ianis çok deneyim kazandı, zamanla olgunlaştı. Bu transfer için çok çalıştı, çok acı çekti ve çok şey öğrendi"

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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Benden daha iyi olacak

"Rangers onun için harika bir takım çünkü bir kulüpte gördüğüm en iyi mentaliteye sahipler. Sürekli kazanmak zorunda olan bir takım. Mükemmel bir ortamları var ve Gerrard gerçekten müthiş bir teknik direktör"

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Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Benden daha iyi olacak

"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum"


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