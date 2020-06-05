Gheorghe Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! "Benden daha iyi olacak"

"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum"



