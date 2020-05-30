30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Rapora göre bu yıl bir ilk gerçekleşirken, geçtiğimiz sezon zirvenin sahibi olan Lionel Messi üçüncü sıraya düşerken, Cristiano Ronaldo ise 2. sırada yer aldı. İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:02
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Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Forbes dergisi, son bir yıl hesaba katılarak yapılan araştırma sonucu dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

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Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Zirvede yer alan isim, futbolun iki önemli yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geçti...

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Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu. Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer aldı.

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Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık kazancıyla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen ilk tenisçi oldu.

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Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 104 milyon dolarla üçüncülüğü elde etti.

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