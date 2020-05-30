Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo! İşte en çok kazanan sporcu

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Rapora göre bu yıl bir ilk gerçekleşirken, geçtiğimiz sezon zirvenin sahibi olan Lionel Messi üçüncü sıraya düşerken, Cristiano Ronaldo ise 2. sırada yer aldı. İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:02 ABONE OL